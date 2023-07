Bus 73 cancellato, cresce il fronte della protesta: “I mezzi non si tagliano guardando solo le mappe”

Milano – Residenti, comitati e consiglieri comunali di maggioranza e opposizione hanno manifestato ieri pomeriggio in piazza Grandi per chiedere il ripristino della linea del bus 73, soppresso in seguito all’apertura della Metropolitana 4. I manifestanti sono partiti in due gruppi, uno da piazza Cinque Giornate e l’altro dai tre ponti alla fine di viale Corsica, muniti di fischietti e striscioni per esprimere dissenso nei confronti di una decisione del Comune che "crea disagi soprattutto ad anziani e disabili".

Nel corso della protesta si è svolta una raccolta firme che ha l’obiettivo di "dare voce a un problema sentito dai cittadini, soprattutto dopo che qualche giorno fa il Consiglio comunale non ha approvato l’ordine del giorno per il ripristino della linea", hanno spiegato i promotori della manifestazione, facenti parte di vari comitati come quello del Forlanini, di viale Corsica e di corso 22 Marzo.

Presenti anche i consiglieri comunali Carlo Monguzzi (Verdi), Alessandro Verri (Lega), Alessandro De Chirico (Forza Italia) e Francesco Rocca (Fratelli d’Italia). "La M4 è una grande cosa ma non sostituisce la 73 – ha spiegato Monguzzi –. Gli autobus sono fatti per l’utenza locale, cioè quella che serve le persone che hanno più bisogno: gli anziani, le mamme e i papà con le carrozzine, le persone in carrozzella. Credo che il Comune abbia fatto un errore, bisogna scusarsi con i cittadini e recuperare". "La Giunta Sala – ha commentato De Chirico – fa i tagli dei mezzi Atm guardando le mappe e non andando sul territorio a verificare l’utenza che prende questi mezzi".