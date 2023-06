Panico a Milano, Bmw impazzita sul marciapiede sfonda tutto e si schianta sulle auto parcheggiate

Una Bmw impazzita ha seminato danni in viale Coni Zugna a Milano questa mattina all'alba. “Ci siamo svegliati per i tonfi” racconta un residente, tra i tanti che si sono affacciati alla finestra. Stando a una prima ricostruzione della polizia locale, poco prima delle 6.30 l'auto che correva a tutta velocità ha abbattuto pali della segnaletica invadendo anche la fermata del tram per poi schiantarsi contro diverse auto parcheggiate e terminare la corsa sul cordolo in corrispondenza di un accesso al Parco Don Giussani (ex Solari).

L'uomo alla guida, 33enne straniero in stato di alterazione, è stato bloccato dalla polizia locale alle 6.29. “Lo sentivamo urlare frasi senza senso, anche mentre veniva soccorso”, aggiunge l'abitante. Gli operatori del 118 lo hanno poi accompagnato all'ospedale San Paolo in codice giallo.

Ora sono in corso accertamenti, in particolare per verificare se l'uomo sia regolare in Italia. Al momento nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti. Disagi per gli utenti del tram 10, visto che è stato necessario interrompere la linea per i rilievi in strada e la messa in sicurezza: le vetture sono state sostituite da bus tra corso Colombo/viale Coni Zugna e largo Quinto Alpini.