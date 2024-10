Con cacciavite e centralina elettrica scassinano e rubano un’auto in zona Bicocca: arrestati

Cusago (Milano) – Due urugaiani di 29 e 63 anni sono stati arrestati a Cusago con l’accusa di aver razziato un’auto parcheggiata in zona Bicocca a Milano, non lontano da un centro commerciale. I poliziotti hanno notato in via San Bernardo un’auto con a bordo il 63enne che, dopo essere entrato all’interno di un cortile condominiale, ne è uscito poco dopo sedendosi sui sedili posteriori dell’auto guidata dal 29enne.

Gli agenti hanno seguito la vettura che, dopo aver attraversato alcuni comuni dell’hinterland, è giunta in via Lombardi a Milano verso le ore 10. Qui il 63enne è sceso per avvicinarsi a un veicolo con un cacciavite con il quale ha forzato il cofano motore e, utilizzando un dispositivo elettronico, ha aperto lo sportello dell’auto prima di allontanarsi a bordo dell’auto appena rubata, seguito a distanza dal 29enne.

Giunti a Cusago (Milano), il 63enne ha lasciato il veicolo rubato in un parcheggio condominiale mentre il 29enne si era posizionato all’uscita in attesa del complice: i poliziotti hanno fermato la coppia e proceduto alla perquisizione: il 63enne è stato trovato in possesso di un cacciavite e di una centralina aggiuntiva per reset autovettura ed avviamento. I due sono stati arrestati e il 63enne, inoltre, è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale in quanto, durante il controllo, ha minacciato gli agenti con il cacciavite.