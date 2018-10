Milano, 9 ottobre 2018 - Una fuga rocambolesca che ha tagliato in due la città. Dalla Comasina a Porta Romana, passando per il centro. A tavoletta in piena notte per diversi chilometri. Fino allo schianto contro un muro e l’ultimo disperato tentativo di scappare a piedi, pure questo risultato vano per due minorenni poi denunciati a piede libero.

Sono le 3.30 di ieri, siamo nella periferia nord della città. I poliziotti delle Volanti in pattuglia nella zona decidono di controllare una Nissan Micra: forse a insospettire gli agenti è il ragazzo al volante, troppo giovane per aver già conseguito la patente di guida. La monovolume non si ferma, anzi accelera. Scatta l’inseguimento a sirene spiegate. La macchina che fa da battistrada si fionda a tutta velocità agli incroci, rischiando di causare gravi incidenti. Nel frattempo, la centrale operativa di via Fatebenefratelli invia altri equipaggi nel tentativo di chiudere il veicolo in una morsa. L’accerchiamento si materializza all’angolo tra via Friuli e via D’Orsenigo, a due passi da piazzale Libia: la Micra va a sbattere contro un muro; i due passeggeri scendono e provano a scappare a piedi, ma vengono subito bloccati dai poliziotti. La sorpresa arriva al momento del controllo dei documenti: il conducente ha 16 anni, l’altro ne ha appena compiuti 14; entrambi sono italiani figli di genitori romeni di etnia rom. Perché scappavano? Perché la macchina risulta rubata a Como, come da denuncia del proprietario. I due, entrambi residenti in città, sono stati denunciati per furto e resistenza a pubblico ufficiale.