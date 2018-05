Milano, 19 maggio 2018 - Nella notte tra venerdì e sabato, in via Arona, un'auto della Polizia Locale è stata danneggiata, probabilmente, da un gruppo di studenti dell'Istituto Superiore Severi-Correnti, che erano autorizzati allo svolgimento di un evento in strada. Due ragazzi sono saliti sul tetto del veicolo, rompendo il parabrezza, mentre altri hanno lanciato delle bottiglie.

Il collettivo del Severi-Correnti che ha organizzato l'evento non ha riconosciuto come studenti facenti parte del liceo i due ragazzi saliti sul tetto della macchina della polizia. Ma, il Questore di Milano, Marcello Cardona, "esprimendo totale solidarietà ai vigili per il fatto accaduto", ha preannunciato che "i responsabili, non appena identificati, saranno destinatari di severi provvedimenti amministrativi".

Rigaurdo la vicenda, è intervenuto anche l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: "Come assessore con delega alla Polizia Locale della Lombardia, non posso che censurare gravemente e stigmatizzare quanto successo a Milano". "A quanto risulta - ha affermato De Corato - i ragazzi erano autorizzati allo svolgimento di un evento in strada. A un certo punto due di loro sono saliti sul tetto del veicolo, rompendo il parabrezza, mentre altri hanno lanciato delle bottiglie. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito. Sul posto è stata inviata una pattuglia assieme agli uomini della Polizia Scientifica. Ripeto, quanto successo è grave: spero che anche il sindaco Sala prenda posizione per stigmatizzare l'accaduto. Così come è auspicabile che i genitori dei responsabili facciano la loro parte. Troppo spesso assistiamo a fatti simili, con i più giovani che sembrano aver perso ogni senso del limite. In questo caso quanto accaduti è ancora più grave, dal momento che ha danneggiato un mezzo impiegato per la tutela e la sicurezza dei cittadini".