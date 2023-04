Auto della polizia locale in fiamme: non furono gli anarchici a bruciarle. Falsa la rivendicazione sul web

«Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio sono state bruciate alcune macchine della polizia locale del Comune di Milano. Solidarietà ad Alfredo Cospito in sciopero della fame. Libertà per Anna, Juan, Ivan, Dayvid. Attacchiamo lo Stato". Questo testo anonimo è comparso sui portali d’area anarchica nella tarda mattinata dello scorso 31 gennaio, a rivendicare il raid che era andato in scena ventiquattro ore prima in viale Tibaldi angolo Balilla. Due auto dei vigili incendiate con una molotov in fondo alla rampa del parcheggio interno dell’edificio che ospita sia il Municipio 5 sia il Comando decentrato 5 della polizia locale.

A tre mesi esatti da quell’agguato, avvenuto proprio la notte prima che Cospito venisse trasferito dal penitenziario di Sassari a quello di Opera per far fronte al peggioramento delle sue condizioni di salute causa prolungato sciopero della fame, si scopre che quella rivendicazione era un falso. Non sono stati gli anarchici a dar fuoco alle macchine dei ghisa per rilanciare la lotta contro il 41 bis, a dispetto di quello che hanno pubblicato sul web. La novità, svelata dalle indagini della Digos sull’accaduto, riscrive parzialmente la storia della campagna pro-Cospito, che per settimane ha tenuto banco tra presìdi di protesta e cortei non autorizzati per le vie del centro (quello più violento dell’11 febbraio si concluse con danni a locali, auto e agenzie immobiliari tra la Bocconi e Porta Romana).

Non solo: consiglia di prendere (ancor più) con le pinze i messaggi che di volta in volta vengono postati on line per intestarsi azioni rivoluzionarie. Del resto, era già capitato a fine 2022 che gli anarchici, o chi ne veicola i proclama, si assumessero la responsabilità di azioni di cui non avevano mai avuto la paternità. Tuttavia, l’episodio del 30 gennaio è diverso dagli altri per il momento in cui è avvenuto: cioè nella fase più dura della protesta portata avanti dall’ideologo del Fai contro il carcere duro, che ha di fatto costretto l’amministrazione penitenziaria a spostarlo a Opera, in particolare nel padiglione del Servizio di assistenza intensificata. Un episodio che aveva immediatamente fatto pensare a un cambio di passo nella strategia di "attacco allo Stato", anche se le modalità della rivendicazione avevano suscitato sin dall’inizio perplessità negli investigatori dell’Antiterrorismo.

Ora quei dubbi sono diventati certezze: il raid non va attribuito agli anarchici. E a chi allora? Su questo fronte, l’inchiesta è ancora in corso: c’è massimo riserbo da parte degli inquirenti, che stanno scandagliando tutti gli scenari legati a quel territorio e alle dinamiche criminali che lo attraversano. Il raid era andato in scena alle 3.10: gli autori avevano lanciato una molotov dal vicino Parco della Resistenza, per poi scappare a piedi. Le prime verifiche su uno dei due veicoli a metano, quello colpito in pieno, avevano escluso l’evento accidentale, indirizzando immediatamente le indagini sulla pista dolosa.

Le ricerche in zona avevano portato poco dopo al ritrovamento di un sacchetto di plastica nascosto nei giardinetti di via Montegani, a poco più di un chilometro di distanza: all’interno, la polizia aveva scovato altre sei bottiglie di vetro chiuse con un pezzo di stoffa e piene di liquido infiammabile, un estintore e una pala. Tutto il materiale era stato sequestrato in vista degli esami della Scientifica; al setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, a caccia di frame utili a inchiodare gli incendiari. Lo stesso giorno, a Roma, cinque auto erano state bruciate nel piazzale della sede Telecom di via Val di Lanzo; in quel caso, però, le rivendicazioni erano arrivate sia con le scritte sui muri contro il 41 bis sia con un comunicato apparso qualche ora dopo sui siti d’area per attaccare Tim.