Auto e furgoni rimossi dopo anni di degrado

A Pieve continua l’opera di contrasto al degrado urbano della polizia locale. Rimosse infatti le auto abbandonate in via dei Pini e via Longa. Si tratta di automobili, camion, e moto lasciati in sosta da molto tempo, sprovvisti di assicurazione e fatiscenti. È una cattiva abitudine, fra l’altro vietata, quella di lasciare mezzi a due e quattro ruote guasti per strada o nei parcheggi. L’operazione è stata fatta dopo le segnalazioni dei cittadini, ma anche dei controlli della polizia locale che periodicamente vengono effettuati sui mezzi in stato di abbandono spesso con ruote bucate e vetri rotti. Se viene rintracciato il proprietario i costi di rimozione gli vengono addebitati, negli altri casi, come per auto e furgoni rubati e abbandonati, i costi ricadono sull’Amministrazione. Nei giorni scorsi sono stati rimossi un furgone cassonato, una Golf e una Polo. Nel giro di pochi mesi è stata rimossa almeno una dozzina di mezzi.

Mas.Sag.