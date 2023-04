Auto contro un camion, 21enne in fin di vita

Il mezzo della nettezza urbana è adagiato su una fiancata dopo essersi ribaltato, i sacchi della spazzatura rovesciati in mezzo alla strada. La macchina, una Opel Corsa, è a pezzi. I cocci e i detriti dappertutto. La ragazza che sedeva al fianco dell’automobilista, una ventunenne di Monza, è stata trovata incosciente dai soccorritori sui sedili posteriori, sbalzata all’indietro dalla violenza dell’urto. Ora lotta in fin di vita all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stata trasportata in codice rosso, in coma.

Gravissimo incidente la notte del 25 aprile in città. Era l’1.02 del mattino quando un’autocompattatore per carta e cartone dell’Impresa Sangalli, guidato dal quarantasettenne M.M., di Monza, mentre percorreva via Buonarroti in direzione della periferia, giunto all’incrocio con via Bramante da Urbino, è entrato in collisione con una Opel Corsa proveniente dalla sua sinistra su cui viaggiavano al volante B.L., venticinque anni di Peschiera Borromeo, e al suo fianco la ventunenne monzese H.D. L’urto è stato violentissimo, tanto che l’autocompattatore si è ribaltato sul fianco sinistro. Sul posto in codice rosso sono intervenute ambulanze e automedica inviate dal 118. I due conducenti dei veicoli sono stati portati in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. La ragazza, gravissima, è stata portata invece all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso e le sue condizioni sono quelle che destano più preoccupazione.

I vigili del fuoco di Monza hanno inviato autopompa dalla sede centrale, autopompa e modulo di supporto dalla sede di Lissone e hanno chiesto il supporto dell’autogru da Milano per liberare i feriti dai veicoli e mettere l’area in sicurezza.

La polizia locale, intervenuta sul posto con i carabinieri, ha messo sotto sequestro i veicoli e sottoposto i conducenti agli esami tossicologici e per misurare la percentuale di alcol nel sanque. L’officina Agliata è intervenuta per recuperare i veicoli incidentati. Il magistrao i di turno in Procura è stato immeditamente avvisato. Dario Crippa