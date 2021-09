Milano - E' stato un caso se l'incidente che si è verificato intorno alle 13,30 all'angolo tra via Amoretti e via Lessona, a Milano, non ha avuto conseguenze tragiche. Per cause ancora da accertare, probabilmente un malore, un uomo è finito con la sua auto direttamente contro la vetrina di un negozio di compro oro. Il negozio fortunatamente era chiuso e la ragazza che lo gestisce era in pausa pranzo. Sul posto la polizia locale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. I soccorritori del 118 hanno preso in cura - in codice giallo, media gravità - un uomo di 30 anni.

Notizia in aggiornamento.