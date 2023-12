Auto contro guardrail. Tre 30enni in ospedale

Dopo aver carambolato si sono schiantati contro il guardrail della Cassanese a Pozzuolo Martesana, in piena notte. Ma è ancora mistero sulle cause dell’incidente che ieri è costato gravi ferite a tre uomini, un 39enne, un 30enne e un 27enne, trasportati in diversi ospedali, al San Raffaele, al Policlinico a Milano e al San Gerardo di Monza, in codice giallo e rosso. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Hanno fatto tutto da soli per cause ancora da accertare, per ora non si esclude nulla, malore o colpo di sonno, quando staranno meglio saranno loro stessi a spiegare cosa sia successo. L’auto, una Peugeot 208, viaggiava con i tre a bordo quando il 39enne al volante ha perso il controllo finendo contro la barriera. Una sequenza drammatica. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri di Pioltello, resta da stabilire a che velocità viaggiasse l’utilitaria. Sul posto sono arrivati in forze anche i vigili del fuoco per estrarre i giovani incastrati nell’abitacolo ridotto a un cumulo di lamiere. L’autista è stato sottoposto all’alcol-test.Bar.Cal.