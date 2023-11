Auser, c’è Villa dopo Antoniolli

Cambio al vertice in casa Auser: Marcello Villa è stato eletto come nuovo presidente al posto di Anna Maria Antoniolli (nella foto), che ha guidato l’associazione dal 2019 e nei mesi scorsi è stata eletta presidente di Auser provinciale. Villa, 67 anni, laureato in Giurisprudenza con un passato da quadro direttivo in banca, per anni è stato volontario come conducente. Oggi Auser conta con 570 soci e circa 80 volontari che garantiscono il trasporto di persone in difficoltà in centri medici, degli ospiti della Fondazione La Pelucca, la consegna a casa della spesa, lo sportello telefonico Filo d’argento per chi vuole non sentirsi solo, uno sportello di comunità, un gruppo che legge libri ai bambini.