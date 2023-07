Attraversamenti più sicuri L’asfalto si illumina al passaggio dei pedoni

di Laura Lana

Interventi su tutto il territorio per migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali soprattutto in prossimità di incroci in zone sensibili, come scuole, centri aggregativi e servizi pubblici. Un piano di manutenzione e innovazione che vedrà un investimento di 800mila euro e cantieri aprire tra l’autunno e la prossima primavera. In alcuni attraversamenti critici è stato deciso di installare un nuovo sistema di segnaletica verticale, che si illumina nelle ore notturne grazie a dei sensori che rilevano la presenza dei pedoni. L’automobilista che si sta avvicinando sarà avvisato dall’accensione di lampade a luce intermittente e quindi indotto a rallentare. Questa tipologia di segnaletica sarà posizionata su viale della Repubblica, nella parte iniziale in prossimità della rotonda che gestisce i flussi verso via Serra, via Santi e via Copernico, su via Leonardo Da Vinci vicino all’ingresso pedonale verso l’istituto Gadda e la fermata dei bus, agli incroci tra le vie MadonnaBuozzi e RomaCamposanto e in via Reali all’incrocio con via Monte Santo. Per proteggere gli attraversamenti pedonali lungo strade, dove storicamente sono state registrate le maggiori criticità e dove si riscontra un transito veicolare a elevate velocità, saranno invece realizzate delle piattaforme rialzate. I cambiamenti coinvolgeranno l’incrocio tra via Roma e via Camposanto davanti alla chiesa, il tratto di via Gramsci che porta verso Cusano Milanino, via Cardinal Riboldi (l’area di fronte al centro anziani), via Bolivia vicino all’ingresso della scuola dell’infanzia, via Mosè Bianchi (davanti all’area verde) per assicurare un collegamento sicuro tra i marciapiedi, via Magenta all’altezza dell’incrocio con via Pacinotti e il tratto centrale di via Varese, con l’obiettivo di interrompere il lungo rettilineo in pieno centro abitato così da imporre i rallentamenti alle auto. All’incrocio tra le vie Buozzi e Madonna sarà allargato il marciapiede, ricalcando la sagoma adesso zebrata per rallentare la svolta a destra. In via Coti Zelati e piazza Addolorata saranno implementati i dissuasori di sosta.