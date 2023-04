Attraversa i binari: investito e ucciso

Attraversa i binari di notte e viene urtato da un treno: morto sul colpo. È accaduto la scorsa notte a San Giorgio su Legnano dove un 24enne tunisino ha attraversato i binari poco prima di mezzanotte ed è stato travolto da un convoglio di passaggio e poi scaraventato contro un albero, morendo sul colpo.

Sul posto la polizia ferroviaria di Milano, i carabinieri della compagnia di Legnano, i vigili del fuoco di Legnano e un’ambulanza della Croce bianca. Il nordafricano aveva appena attraversato i binari all’altezza di via per Legnano, non accorgendosi del convoglio di passaggio che non gli ha lasciato scampo. Secondo una prima ricostruzione il macchinista non si sarebbe accorto di nulla per il buio del tratto ferroviario e per aver preso lateralmente l’uomo con il convoglio. Il treno è così proseguito senza che ci si fosse accorti dell’investimento.

Christian Sormani