Attesa finita: arriva la dottoressa di famiglia a Cassano d'Adda

Buone notizie per i 1.600 cittadini rimasti senza medico di famiglia dalla fine di luglio, dal 16 agosto entrerà in servizio la dottoressa Aya Mansur con studio in via Quintino Di Vona che prenderà in carico automaticamente i pazienti del dottor Iasevoli. La nuova dottoressa resterà in sevizio fino all’arrivo del medico titolare del servizio. L’Amministrazione comunale dell’apertura in casa di comunità, fino all’11 agosto, di un ambulatorio temporaneo per chi avesse necessità del medico di medicina generale. Arriva poi l’annuncio del primo cittadini di un incontro con la cittadinanza nel mese di settembre in cui saranno illustrati i servizi che si possono ottenere in casa della comunità presso l’ospedale Zappatoni. "Il problema della mancanza dei medici di famiglia per noi è sempre in primo piano - così il sindaco Fabio Colombo -. Siamo costantemente in contatto con Ats, insieme lavoriamo in silenzio per trovare soluzioni. Va detto che è un problema strutturale, il comune può mettere solo delle pezze ma nulla di più, le problematiche sono, purtroppo, a livello nazionale. Strumentalizzare queste cose creando allarmismo, secondo me è l’approccio sbagliato". Una questione quella dei medici di base che diventa sempre più politica con l’esponente del Pd Arianna Moreschi che nel Consiglio comunale di giovedì sera ha presentato una interrogazione. S.D.