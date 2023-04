Atm e sindacati firmano l’accordo sugli stipendi. Niente sciopero durante il Salone

Milano – La vertenza che ha fin qui contrapposto Atm e le organizzazioni sindacali si è chiusa lunedì sera con la firma di un accordo che prevede un lieve aumento delle retribuzioni per tutti i lavoratori dell’azienda del trasporto pubblico, il riconoscimento di un’indennità integrativa per le ferie già godute ma sottopagate e nuove assunzioni attraverso la stabilizzazione dei precari. Il primo effetto dell’intesa è la revoca dello sciopero indetto per il 19 aprile, nel cuore della settimana del Salone del Mobile.

Nel dettaglio , Atm e sindacati hanno concordato 50 euro in più al mese e 200 euro una tantum. Cifre lorde e destinate a tutti i lavoratori del Gruppo. Quindi ecco un’indennità che oscilla da 50 ad oltre 200 euro – a seconda dei casi – per le ferie già fruite prima di luglio 2022. Questo punto dell’accordo origina da una sentenza della Cassazione con la quale è stato stabilito, in sintesi, che ogni giorno di ferie va retribuito pienamente in modo da non rendere penalizzante per il lavoratore ricorrervi. Un principio che Atm non aveva seguito fino a luglio 2022, da qui il riconoscimento di un’indennità integrativa.

I rappresentanti dei lavoratori sottolineano poi la trasformazione dei contratti dal tempo determinato a quello indeterminato a partire dal primo maggio. Entro la stessa data si dovrà definire un premio di risultato relativo al 2023, che sarà liquidato l’anno prossimo. «Si tratta di un accordo importante, considerato il contesto economico generale – sottolineano Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Autoferro e Orsa nella nota congiunta diramata ieri pomeriggio.

"Con questo accordo le organizzazioni sindacali, congiuntamente al coordinamento RSU, dopo aver dichiarato lo sciopero per il giorno 19 aprile 2023, hanno portato la società Atm a trovare soluzioni e risposte economiche al tavolo della contrattazione aziendale, tracciando così un percorso che dovrà essere sviluppato nel corso dell’anno. Ad altri gli slogan – concludono le sigle firmatarie del comunicato –, a noi interessano i risultati concreti".

"Questo è il primo di una serie di passi che dovremo fare con l’azienda per aggiornare e riordinare il sistema della mobilità" precisa Franco Fusca, coordinatore Tpl della Fit-Cisl. "L’accordo – dichiara Pasquale Ferri (Orsa) – ha sanato una frattura. Abbiamo quindi deciso di revocare lo sciopero indetto durante il Salone anche se l’incremento salariale ottenuto resta distante dalle aspettative dei lavoratori e da quello che avremmo dovuto ottenere in considerazione del caro-vita e dell’inflazione. L’impegno con Atm è di continuare a trovare forme per incrementare i salari, tema che deve diventare prioritario per la politica".