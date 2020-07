Milano, 2 luglio 2020 - Una mensilità gratuita o una proroga della validità di due mesi. Ecco le due proposte che Atm e il Comune di Milano hanno deciso di mettere in campo per venire incontro ai cittadini che hanno sottoscritto rispettivamente un abbonamento mensile a marzo o un abbonamento annuale, ma non hanno potuto utilizzarli a causa dell'emergenza Coronavirus.

La soluzione per chi ha acquistato un abbonamento mensile a marzo, ha infatti spiegato in Commissione consiliare l'assessore alla Mobilita' del Comune di Milano, Marco Granelli, prevede di poter avere una mensilita' gratuita a scelta sul sito di Atm. Lo stesso vale per gli abbonamenti annuali in corso di validita' durante il lockdown, i cui possessori potranno scegliere un bimestre per cui prorogare la validita' del proprio titolo di viaggio dopo che questo e' scaduto.

"Questa operazione - ha spiegato Granelli - costa al Comune di Milano circa 20 milioni di euro". Gli abbonamenti mensili sottoscritti a marzo, ha spiegato il dg di

Atm, Arrigo Giana, sono circa 150mila, mentre gli abbonamenti annuali in essere che potrebbero avere diritto all'estensione di validita' sono circa 350mila, considerando tutte le modalita'. Gli abbonamenti Giovani Under 27, per esempio, sono tra i 180mila e i 190mila, ha aggiunto sempre Giana. Atm e Comune stanno sviluppando una modalita' automatica attraverso il sito dell'azienda dei trasporti, per evitare anche code e assembramenti agli sportelli.

Una volta dimostrato online di avere diritto alla misura, sarà sufficiente inserire la tessera in uno dei totem della metropolitana per attivare il servizio. "Adesso - ha concluso Granelli - aspettiamo di poter avere un incontro con Regione per approvare queste modalita' di rimborso. Abbiamo chiesto questo vertice come Agenzia di Bacino, visto che il biglietto sul Comune di Milano, sulla Citta' Metropolitana di Milano e su Monza Brianza e' lo stesso".