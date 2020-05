Milano, 28 maggio 2020 - Regione Lombardia in pressing sul ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, perché provveda a stanziare le risorse necessarie a consentire alle aziende del trasporto pubblico locale di mettere in atto forme di risarcimento per i propri abbonati per i mesi in cui non hanno potuto usufruire del servizio a causa del lockdown. Un tema che riguarda anche Palazzo Marino ed Atm: nei giorni scorsi era stato l’assessore comunale al Bilancio Roberto Tasca a far sapere, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, che la proroga di due mesi della validità dei titoli di viaggio annuali Atm al momento non può essere concessa proprio per carenza di risorse economiche. Non a caso, i sindaci delle principali città italiane ieri hanno chiesto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, più sostegno ai Comuni.

Sempre ieri, ecco la nota diramata da Claudia Maria Terzi, assessore regionale ai Trasporti, dopo l’audizione del ministro in Commissione Lavori Pubblici del Senato. «Il Governo deve recuperare risorse adeguate per rimborsare gli utenti del servizio ferroviario e del trasporto pubblico locale che non hanno utilizzato l’abbonamento in questi mesi di lockdown. Non è sufficiente dichiarare che questo avverrà, servono stanziamenti specifici e significativi. Occorre incrementare il già esiguo fondo per il sostegno al trasporto pubblico locale incluso nel Decreto Rilancio: i 500 milioni previsti a livello nazionale non bastano nemmeno a coprire i mancati ricavi di questa prima fase dell’emergenza, dato che per i primi due mesi di lockdown il danno economico subito dal trasporto locale, compreso il servizio ferroviario, ammonta a livello nazionale ad almeno 600 milioni – rileva l’assessore –. E se da questo fondo si dovessero attingere anche le risorse per il rimborso degli abbonati, allora ci troveremmo davanti a una misura del tutto insufficiente per fronteggiare la situazione».

Gi.An..