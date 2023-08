Rinnovo binari in via Filzi: ecco tutti i cambiamenti per tram e bus

Milano, 22 agosto 2023 – Via ai lavori di Atm, sino a domenica 3 settembre, per il rinnovo dei binari e degli scambi in via Filzi.

Atm ha comunicato le seguenti modifiche

Tram 5

I tram deviano e saltano le fermate tra Stazione Centrale (piazza Duca D’Aosta) e Marche M5. Non fermano in via Ponte Seveso, viale Lunigiana e piazza Carbonari.

Quando deviano, i tram passano da via Galvani, via Filzi, via Galilei, viale Monte Santo, viale Monte Grappa, via Rosales, Garibaldi, via Ferrari, via Farini, via Bassi, via Lambertenghi, piazzale Lagosta e viale Zara.

Nella tratta Ospedale Maggiore-Stazione Centrale i tram sono in servizio come al solito. Tra Stazione Centrale e Ortica sono sostituiti dai bus B5

Bus 42

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate di viale Lunigiana e Stazione Centrale/via Tonale. Passa e ferma in via Gioia e via Galvani.

Bus 87

Fa il capolinea Stazione Centrale poco più avanti, in piazza 4 Novembre (di fronte alla stazione FS), prima di piazza Duca D’Aosta. Da qui riparte verso Villa San Giovanni passando da via Galvani, via Gioia. Riprende il percorso di sempre dalla fermata viale Lunigiana. Salta la fermata Stazione Centrale/via Tonale.

Bus NM3

Verso Comasina, devia e salta le fermate Stazione Centrale M2 M3 e Stazione Centrale via Tonale. Passa e ferma in via Galvani e via Melchiorre Gioia.

Bus 728 (corse per Stazione Centrale)

Verso Cusano Milanino devia e salta la fermata di Stazione Centrale via Tonale. Passa e ferma in via Galvani e via Melchiorre Gioia.

Filobus 90, 91 e 92

Passano sulla corsia laterale e non sulla riservata, tra Sondrio e Caiazzo.

Fermate sospese e fermate alternative verso Isonzo

•Stazione Centrale/via Tonale (usate la fermata in via Tonale 11)



•Piazza Luigi di Savoia (usate la fermata sulla corsia laterale)

Caiazzo M2 (usate la fermata in via Pergolesi 29)

Fermate sospese e fermate alternative verso Lotto

•Caiazzo M2 (usate la fermata in via Pergolesi prima di via Macchi)



•Piazza Luigi di Savoia (usate la fermata sulla corsia laterale)

Stazione Centrale/via Tonale (usate la fermata in via Tonale dopo Ponte Seveso)

Fermate sospese e fermate alternative verso Bovisa

•Caiazzo M2 (usate la fermata in via Pergolesi prima di via Macchi)

Piazza Luigi di Savoia (usate la fermata provvisoria sulla corsialaterale)

Stazione Centrale/via Tonale (usate la fermata in via Tonale dopo Ponte Seveso)

Orario di agosto

Come le altre linee di superficie, anche queste linee, dal 31 luglio al 3 settembre, seguono gli orari estivi.