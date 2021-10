Milano - Ad oggi 272 sugli oltre 9.000 dipendenti di Atm, l’azienda di trasporto pubblico milanese, hanno dato comunicazione di non essere in possesso di Green pass. Lo comunica la società di Foro Bonaparte che gestisce il Tpl, informando come sia stato immediatamente messo in atto da ieri un monitoraggio della situazione relativa al certificato verde, in vista dell’obbligo che scatterà domani.

Queste defezioni, unite, come fanno sapere da Atm, ad un trend di richieste di malattia innalzatosi del 15%, comporteranno domani una riorganizzazione delle corse che vedrà una riduzione della circolazione di superficie pari al 4%. In poche parole, i milanesi dovranno attendere qualche minuto in più per prendere l’autobus. Sul fronte metropolitane il quadro, come confermano dalla società, risulta migliore: sono comunque previste alcune irregolarità nella circolazione con ritardi nell’ordine dei 2-3 minuti.

Atm fa poi sapere di avere attivato una convenzione con il San Raffaele (la realtà che ha già in carico la medicina del lavoro aziendale) che consentirà al personale di avere una corsia preferenziale nei tre punti tamponi cittadini (Respighi, Santa Croce e Washington), ottenendo il test rapido al prezzo di 15 euro.