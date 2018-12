Bergamo, 14 dicembre 2018 - Trasferta vietata ai tifosi della Lazio per la partita di lunedì sera a Bergamo contro l' Atalanta. Lo ha deciso questa sera la prefettura di Bergamo, sulla scorta degli elementi forniti dal Comitato di analisi per le manifestazioni sportive del Viminale e in base a un suggerimento del questore di Bergamo Girolamo Fabiano. Vietata anche la vendita dei biglietti a tutti i residenti nella regione Lazio, anche se in possesso della tessera del tifoso.

La partita è infatti considerata a rischio anche a seguito degli scontri di ieri sera a Roma tra i laziali e gli ultrà dell'Eintracht, prima dell'incontro di Europa League, e visto che i tifosi della squadra tedesca sono gemellati con gli atalantini