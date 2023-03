Asteroide-Terra, impatto evitato: Politecnico nel team Nasa per la difesa planetaria

La sonda lanciata contro il corpo spaziale

Il primo “test di difesa planetaria" da un asteroide in rotta di collisione con la Terra ha preso forma anche grazie al Politecnico di Milano, nel team scientifico protagonista della sfida vinta: deviare la traiettoria del corpo celeste, in questo caso l’asteroide Dimorphos, mediante un impatto controllato a massima velocità con una sonda spaziale.

I primi risultati scientifici sulla missione Dart della Nasa, conclusa con successo lo scorso 26 settembre, sono stati pubblicati dalla rivista ’Nature’ all’interno di tre articoli, di cui il ricercatore Fabio Ferrari del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano è co-autore. "Dart rappresenta un momento storico per l’esplorazione spaziale – racconta Ferrari – non è solo il primo test di difesa planetaria, ma è anche la prima volta in cui visitiamo un asteroide binario (un sistema dove due asteroidi orbitano attorno ad un centro di gravità comune) e in cui abbiamo la possibilità di osservare come un asteroide possa reagire ad una sollecitazione esterna. Questo ci ha permesso, e ci permetterà ancora, di studiare la struttura e la storia evolutiva di questi corpi, così vicini a noi ma ancora così poco conosciuti".

La missione Dart è stata la prima a testare la tecnologia a piena scala, dimostrando che è una tecnica efficace per la difesa planetaria, contro eventuali minacce asteroidali. Le osservazioni con il telescopio spaziale Hubble sul materiale espulso dall’impatto hanno mostrato una complessa morfologia, condizionata dall’interazione gravitazionale tra l’asteroide e la polvere sotto l’influenza della pressione della radiazione solare. "Il Politecnico di Milano, insieme all’Istituto Nazionale di Astrofisica – spiega la professoressa di Meccanica del Volo del Politecnico Michèle Lavagna – ha contribuito alla progettazione e alla guida di questo piccolo satellite scientifico ed è fattivamente coinvolto nelle attività scientifiche correlate all’analisi delle immagini acquisite per ricostruire l’evoluzione del moto dei frammenti". Una sfida entusiasmante, con l’obiettivo di proteggere il nostro pianeta da una minaccia proveniente dallo spazio.