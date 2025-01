Assunzione di tre agenti per rafforzare il Comando

Assunzione di tre agenti e di nuove strumentazioni tecnologiche per rafforzare il Comando di polizia locale cesanese che oggi conta un comandante, due ufficiali, 18 agenti e un ausiliario. Il sindaco Marco Pozza ha annunciato i progetti dedicati alla sicurezza e ai controlli del territorio. Oltre all’assunzione di tre nuovi agenti che, arrivati a dicembre, completeranno il corso di formazione e saranno quindi operativi nelle prossime settimane, in programma c’è anche l’incremento dei targa system (con un dispositivo nella trafficata via Isonzo) per individuare veicoli non assicurati e senza revisione; l’acquisto di un etilometro di ultima generazione e una fototrappola tecnologicamente avanzata per contrastare l’abbandono dei rifiuti, collegata direttamente alla centrale operativa del comando di via Turati. In tema di reati ambientali, sono previsti anche "servizi mirati degli agenti – spiegano dal Comune – per identificare le persone che lasciano i sacchetti con gli scarti domestici all’interno o vicino ai cestini stradali". F.G.