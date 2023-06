Associazioni e sigle denunciano tagli welfare a Milano, chiedono al Comune di trovare risorse

A firmare l’appello, che punta il dito contro il Comune di Milano, è un lungo elenco di sigle e associazioni. Dalla Cgil alla Uil, dalla Caritas Ambrosiana al Coordinamento milanese del terzo settore per la salute mentale. Denunciano il taglio delle risorse per il welfare e in particolare "quelle che

da anni sostengono i progetti di reinserimento sociale, lavorativo e abitativo" delle persone con disagio mentale.

"I tagli impattano sia sul fondo sociale che il Comune mette a disposizione dei centri psicosociali per realizzare i tirocini lavorativi e per i sussidi ai cittadini in particolare difficoltà economiche – si legge – sia sui progetti territoriali a titolarità dei Dipartimenti di salute mentale milanesi.

Numerosi cittadini, proprio in questi giorni, stanno ricevendo la comunicazione dell’interruzione del proprio progetto di inclusione". Chiedono quindi al Comune di "trovare le risorse necessarie" per riavviare i progetti.

A.G.