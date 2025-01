Assistente store manager nei locali di Starbucks

Assistant store manager, 1 posto

Sede di lavoro: Milano

Codice offerta Afol: 85893

Contratto: Indeterminato Full-time (40 ore)

Starbucks, multinazionale americana, per i suoi negozi nel centro commerciale Merlata Bloom, via Restell, corso Vercelli e via Durini, ricerca uno Shift Supervisor, figura che è il punto di riferimento durante il turno e supporta lo Store Manager nella gestione dello store, ispirando i partner e animando il piano vendita. Profilo ideale: una buona capacità di analisi e conoscenza dei principali KPI di vendita, forte propensione al contatto con il pubblico ed alla motivazione di una squadra, buona conoscenza della lingua inglese.

Retribuzione: Ral 26.000/28.000 euro