Assemblea pubblica a San Donato "Ribadiamo un secco no allo stadio"

di Alessandra Zanardi

Con l’ipotesi La Maura quasi del tutto tramontata, si profila un ballottaggio tra San Donato e Sesto San Giovanni, ossia tra l’area San Francesco e le ex Falck, per la costruzione del nuovo stadio del Milan. Rozzano potrebbe rappresentare una terza opzione per un impianto di proprietà dei rossoneri. Intanto, nel sud-est Milanese si consolida il fronte del "no" allo stadio.

L’ipotesi che San Donato possa ospitare una struttura da 70mila posti non piace agli ambientalisti che l’altra sera, in municipio, hanno ribadito la loro contrarietà in occasione dell’incontro “Stadio sì, stadio no: quale impatto su San Donato?” organizzato da Wwf e GreenSando. Un evento che ha fatto il pieno di pubblico. "È importante lanciare un segnale forte perché ci troviamo di fronte a una decisione che segnerebbe in maniera irreversibile il futuro del territorio - ha esordito Innocente Curci, presidente di GreenSando -. Prima di assumere scelte irrevocabili, ci auguriamo che il Comune voglia indire un’assemblea pubblica e un consiglio comunale aperto".

L’ipotesi stadio riguarda un’area di 300mila metri quadrati, di proprietà privata, tra le tangenziali e la linea ferroviaria. Il sito ha già una vocazione sportiva legata al progetto (approvato nel 2021, ma non ancora decollato) Sportlifecity, che prevede la creazione di un palazzetto dello sport, un liceo sportivo e attività commerciali. "Lo stadio avrebbe una capienza almeno tripla rispetto al palazzetto e anche i problemi, dal sovraccarico viabilistico alla sosta selvaggia, risulterebbero moltiplicati", incalza Sergio Di Bartolomeo, socio di GreenSando.

Tra i relatori della serata Paolo Pileri, docente di pianificazione urbanistica al Politecnico di Milano. "Tra le regioni italiane, la Lombardia è la prima per consumo di suolo. E il suolo cementificato diventa vulnerabile alle calamità atmosferiche - queste le sue parole -. In un’ottica di sistema, i cambiamenti urbanistici che interessano un singolo territorio producono conseguenze su un’area geografica ben più ampia". Arianna Azzellino, docente di valutazione dell’impatto ambientale al Politecnico di Milano, auspica un recupero delle aree dismesse come alternativa al consumo di suolo vergine, mentre Alessandro di Donna ha illustrato il progetto Soulfood Forestfarm, nel parco della Vettabbia, come esempio di utilizzo rigenerativo del suolo, con piantumazioni e spazi per gli animali.