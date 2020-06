Milano, 9 giugno 2020 - Dimostrare di accudire il proprio caro per almeno 16 ore al giorno e di non aver messo sotto contratto alcun aiutante. Sono questi i requisiti richiesti dalla Regione a quanti assistono un famigliare in dipendenza vitale per poter avere il bonus supplementare da 300 euro previsto tra le misure di sostegno alle famiglie con a carico disabili gravissimi. Il bonus supplementare è stato inserito dalla Giunta nella delibera approvata a febbraio, quella con la quale lo stesso esecutivo ha riportato gli importi degli assegni riconosciuti ai caregiver famigliari ai livelli del 2019 rinunciando al taglio prospettato in origine. Una retromarcia dovuta alle proteste delle famiglie e delle associazioni impegnate sul fronte della disabilità. Ma solo con la delibera del 26 maggio sono state chiarite le condizioni alle quali i caregiver possono ottenere quei 300 euro in più al mese. E si tratta delle due condizioni già menzionate: impegno minimo di almeno 16 ore al giorno e nessun collaboratore in ausilio.

L’una e l’altra hanno provocato il malumore di diverse famiglie e onlus, già messe alla prova dai disservizi che in questi mesi hanno coinvolto - e in alcuni casi continuano a coinvolgere - altre due misure per la disabilità: il “Buono sociale per la vita indipendente“ e i voucher da 600 euro per l’acquisto di servizi sanitari o educativi. Molte famiglie non si sono viste liquidare né l’uno né gli altri. E così i motivi di malcontento diventano tre. «Le condizioni stabilite dalla Regione per il bonus supplementare sono oltre il limite dello sfruttamento e non fanno onore alle persone che si prendono cura dei propri cari – dichiara Enrico Mantegazza, presidente milanese di Ledha –. A questo si aggiunge il mancato riconoscimento del “Buono sociale per la vita indipendente“, che molti non ricevono da gennaio 2020, e il solito pasticcio sui voucher: chi li ha visti? Dalle ATS dicono che stanno preparando la graduatoria dei gestori abilitati». «Una persona in dipendenza vitale non può essere lasciata sola neanche un minuto – spiega Cristina Finazzi, portavoce delo Comitato Uniti per l’Autismo – e chi la assiste deve necessariamente farsi aiutare da altri: i requisiti fissati dalla Regione sono lontani dal vissuto quotidiano e rischiano di favorire il lavoro nero».

Quindi i voucher: «Fino a maggio erano in essere i voucher dello scorso anno, da 500 euro, che però non sono stati fruiti causa lockdown. Da giugno – spiega Finazzi – avrebbero dovuto entrare in vigore quelli da 600 euro con un nuovo progetto. Nulla si muove. E in aggiunta pochissime ATS hanno sui loro siti l’elenco degli enti gestori a cui le famiglie si potrebbero rivolgere per i servizi». È Stefano Bolognini, assessore regionale alle Politiche sociali e alla Disabilità, a replicare: «Quanto ai bonus supplementari si è generata confusione, il discorso infatti va ribaltato: il caregiver che vuole assumere un collaboratore può richiedere un assegno da 1.100 euro, mentre quello da 300 è riservato a chi non può assumere aiutanti. Quanto al Buono per la vita indipendente, i ritardi nei pagamenti sono dovuti al mancato coordinamento tra le ATS e gli Ambiti Territoriali: noi, infatti, abbiamo semplificato la procedura per il pagamento di questo Buono ma nel cambio di procedura ci sono stati problemi di allineamento tra le ATS e gli Ambiti – spiega l’assessore –. In questi giorni, però, si sta provvedendo al pagamento comprensivo di arretrati. Quanto ai voucher, in questi mesi è stato sospeso il loro utilizzo a causa del lockdown ma non mi risultano ritardi».

