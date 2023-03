Assediati dai vandali "Siamo demoralizzati"

"Siamo esasperati, i danni non si contano più ormai. Non lo neghiamo: siamo abbattuti e scoraggiati. Cerchiamo di fare del nostro meglio, superando anche le difficoltà, ma questi gesti ci stanno togliendo ogni speranza". Il presidente di Idrostar Ettore Leporatti, società sportiva che ha diverse squadre di calcio che si allenano nel campo Cereda, è demoralizzato. In poche settimane è la quarta volta che i ladri entrano nel centro sportivo per fare razzia di merendine, cibi e bevande. Sempre nello stesso modo: abbattono parte del muro che dà sulla cucina, ne ricavano un varco e si infilano per rubare tutto ciò che capita a tiro. I ladri saccheggiano anche gli spogliatoi, entrano nel bar e distruggono le attrezzature. I danni economici sono, ogni volta, di centinaia di euro per la merce e per la sistemazione del muro, ma oltre al danno "In otto anni di gestione del centro sportivo abbiamo dovuto affrontare mille difficoltà, cominciando la costruzione di un settore giovanile da zero, passando attraverso la pandemia, con la chiusura e le limitazioni, fino agli ultimi rincari delle bollette, con le spese alle stelle. Dovremo mettere un allarme per forza. Sembra una maledizione". La questione dei continui furti al Cereda finirà in Consiglio comunale: un’interrogazione presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia chiede alla Giunta "come intende intervenire per evitare il ripetersi di simili episodi, se è intenzionata a installare telecamere o un allarme nella struttura, a tutela del centro sportivo comunale e della società che lo gestisce". Il presidente di Idrostar non nasconde lo sconforto, ma "andiamo avanti con determinazione per i tanti ragazzi che ci seguono e per l’importanza che ha lo sport per i nostri giovani". Fra.Gri.