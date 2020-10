Cologno monzese (Milano), 27 ottobre 2020 - Un colpo studiato nei minimi particolari, messo a segno in una manciata di minuti, bottino 100mila euro in monete. I banditi, almeno due, ma non si escludono complici, con volto coperto e armati di pistola e di mitraglietta ieri mattina hanno atteso l’arrivo del furgone portavalori davanti al supermercato esselunga di via Lombardia.

La guarda giurata è scesa per consegnare una sacca contenente 5mila euro in monete per far fronte alle esigenze della giornata delle casse. Pochi passi e l’uomo è stato aggredito prima di arrivare davanti all’ingresso. Tramortito con un colpo in testa inferto forse con il calcio della pistola, è stato disarmato dai malviventi che hanno preso non solo la sacca destinate al supermercato, ma anche le altre contenute nel semiblindato e destinate a rifornire altri supermercati. I banditi si sono poi allontanati su due vetture diverse, una ritrovata abbandonata un’ora dopo il colpo. La guardia giurata, 32 anni, è stata trasportata all’ospedale Bassini di Cinisello e tenuta monitorata per tutta la giornata per il forte trauma cranico.