Aspiranti chef ai fornelli per chi soffre di allergie e intolleranze

In occasione della Giornata mondiale dell’obesità, la Fondazione Mazzini ha promosso un concorso tra gli studenti di 6 istituti di formazione professionale. Gli aspiranti chef si sono sfidati sulla cucina "speciale". I concorrenti dovevano cucinare pietanze per soggetti allergici o con intolleranze. "Il contest vuole valorizzare le competenze degli studenti verso i soggetti che per motivi di salute richiedono pietanze per diete speciali. C’è attenzione degli istituti di formazione professionale verso questo tema", ha spiegato Pierangelo Gervasoni, dirigente dell’istituto professionale Mazzini, sede di due corsi nel campo della ristorazione. Al contest regionale hanno partecipato gli studenti del quarto anno del corso di Tecnico di cucina. Ha vinto Dariana Nes dell’istituto Santachiara Cfp di Stradella, al secondo posto Simone Affatato di Fondazione Einap Lombardia di Vimercate e al terzo Matteo Fornari del Ciofs-fp Lombardia di Cinisello Balsamo. La.La.