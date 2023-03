Aspetta armato la ex sotto casa: 36enne arrestato appena in tempo

L’ha aspettata davanti a casa armato con un coltello da cucina. Un 36enne colombiano è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. È stata la donna, italiana di 29 anni, a chiamare i militari quando rincasando ha notato lui, giù destinatario di un divieto di avvicinamento emesso dal giudice. Terrorizzata, si è rifugiata in un bar. I due si erano messi insieme nel 2018 e dalla loro relazione è nata una figlia, oggi di 4 anni. Poi la ventinovenne aveva chiuso il rapporto e l’uomo ha cominciato a minacciarla sia di persona che al telefono. Il 5 febbraio i carabinieri gli hanno comunicato il provvedimento cautelare restrittivo che vietava al 36enne di frequentare i luoghi dell’ex compagna. Ma lui ha ignorato i divieti. E ora è a San Vittore.