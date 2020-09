Milano, 11 settembre 2020 - È iniziata l'installazione dei primi moduli aula temporanei destinati ad ospitare 150 bambini della scuola primaria dell'istituto comprensivo statale ''Console Marcello'', a Milano. È l'azienda di Bolzano Bettiol srl ad essersi aggiudicata l'affidamento della fornitura e posa in opera dei 6 moduli per l'importo complessivo, iva esclusa, di 2.620.936 euro. Le strutture, momentanee e smontabili, saranno posizionate nel cortile della scuola ed entro la settimana prossima, fanno sapere dal Comune, saranno complete di arredi e di bagni, quindi pronte ad accogliere gli alunni. La consegna 'chiavi in mano' di tutti i 50 moduli ai restanti 10 istituti comprensivi della città dovrebbe terminare entro il mese di settembre.

