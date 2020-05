Milano, 21 maggio 2020 - Protesta dei gestori e titolari degli asili nido e delle scuole per l'infanzia privati in piazza di Lombardia. Un flash mob silenzioso con i simboli dell'infanzia - bambole, ciucci, coccarde e fiori bianchi - abbandonati sul selciato,: "così come siamo stati abbandonati noi".

"Il silenzio sui servizi educativi 0-6 è tombale dopo il Dpcm sulle riaperture firmato dal Presidente Conte: parliamo di più di 10.000 le strutture in tutta Italia dimenticate anche dal Decreto Rilancio che oltre a non essere oggetto di alcun piano di riapertura, si vedono negare la proroga della Cassa Integrazione per i lavoratori, il che significa per le strutture chiuse fine febbraio, in Lombardia e da inizio marzo nel resto d'Italia, la copertura massimo fino a metà giugno" spiega Cinzia D'Alessandro, presidente del Comitato Educhiamo che riunisce gestori, genitori e operatori e che ha organizzato la protesta.

"In Lombardia i nidi privati danno posto a 70 mila bambini e le scuole per l'infanzia private a 185 mila. Sono circa 3 mila le strutture a rischio chiusura. Al Governo chiediamo la proroga della cassa integrazione e alla Lombardia che metta fondi propri per compensare le chiusure, come hanno già fatto altre Regioni" ha sottolineato D'Alessandro, che questo pomeriggio sarà audita anche in commissione Attività produttive del Consiglio regionale.

Lìassessore regionale alla Famiglia Silvia Piani a margine del presidio davanti a Palazzo Lombardia, sede del governo regionale ha annunciato che la Regione Lombardia avvierà una discussione con i gestori degli asili nido privati "per pianificare con loro un percorso comune". "Entro la prima metà della prossima settimana attiverò personalmente un confronto con i gestori", ha assicurato l'assessore che ha ribadito: "La competenza sulla riapertura dei servizi educativi per l'infanzia è del governo. Dispiace e preoccupa constatare che il recente 'Decreto Rilancio' approvato dal governo dimentichi i più piccoli, relegando ad un ruolo di assoluta marginalità anche i gestori dei nidi privati, che costituiscono una ricchezza irrinunciabile per il nostro territorio".