Asili nido comunali, restyling e nuove sezioni: 50 posti in più per i bimbi

Buone notizie per le famiglie segratesi con figli piccoli. Nei quattro asili nido comunali sono in arrivo, nel complesso, cinquanta nuovi posti. Dieci di questi saranno disponibili già dal prossimo settembre, mentre ulteriori quaranta bimbi potranno essere inseriti l’anno prossimo nelle sezioni primavera. Questi ultimi 40 posti saranno messi a disposizione attraverso un intervento di riqualificazione del nido "Sbirulino" di Milano 2 dove, grazie ai fondi del Pnrr, nei prossimi mesi verranno realizzate due nuove sezioni primavera, pronte ad accogliere bambini dai 2 ai 3 anni a partire dall’anno educativo 2024-2025. Le due sezioni primavera, a indirizzo montessoriano, saranno ad uso di tutti i segratesi e non solo dei residenti di Milano 2. Nell’insieme, i 50 posti aggiuntivi rappresentano un aumento significativo dell’offerta pubblica per cercare di rispondere alle esigenze delle famiglie che si trovano a conciliare lavoro e vita privata. Tra i quattro nidi comunali e le tre strutture private (convenzionate) presenti sul territorio, Segrate accoglie oggi circa il 60% dell’utenza potenziale, costituita da una platea di circa 900 bambini (gli obiettivi europei mirano a raggiungere una media di copertura pari al 30%). "Con gli interventi in programma si va a migliorare la capacità delle nostre strutture di accogliere i piccoli cittadini segratesi - commenta il sindaco Paolo Micheli -, garantendo loro un servizio qualificato, di valore pedagogico, e fornendo un sostegno concreto ai genitori". "Con una recente delibera di giunta - aggiunge l’assessore ai Servizi educativi Guido Bellatorre - abbiamo rimodulato le tariffe dei nidi per le prime due fasce Isee, in modo da sfruttare meglio i contributi Inps e senza aggravi economici per le famiglie. L’auspicio per il futuro è poter incrementare ancora l’offerta, fino ad arrivare alla saturazione, anche attraverso l’arrivo di strutture private disponibili a convenzionarsi col Comune".Alessandra Zanardi