Ascolto e aiuto per chi resta solo

Un numero di telefono a disposizione, ascolto, trasporto e pasti a domicilio: è il progetto “Estate sicura” promosso dal Comune di Rho per gli over 65 e le persone non autosufficienti che restano in città da sole nei mesi più caldi. Si possono concordare i servizi di cui si ha bisognochiamando il numero 02.93332.777 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 o rivolgendosi al Quic Sportello del cittadino in via De Amicis 1 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Un team di persone adeguatamente formate potrà fornire ascolto e orientamento, pasti a domicilio, compagnia per far fronte alla solitudine (grazie ai volontari del progetto Soli Mai o con inserimenti al centro anziani gestito da Anteas) e un supporto per il disbrigo di pratiche burocratiche, oltre al trasporto per visite, esami e terapie. Estate sicura sarà attiva dal 26 giugno al 15 settembre 2023. Oltre a questi servizi, in caso di necessità, il Comune potrà fornire anche aiuto per l’igiene personale e della casa, la consegna a domicilio di medicinali e spesa, supporto per l’identità digitale. "L’estate è un periodo complesso per chi è da solo e affronta non poche difficoltà – dichiara l’assessore alle politiche sociali, Paolo Bianchi – Cerchiamo di aiutare chi non ha una rete di aiuto famigliare". Ro.Ramp.