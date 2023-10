Ascensore sociale in tilt. Per sei assistiti su dieci la povertà si tramanda di padre in figlio

In Lombardia sei assistiti dalla Caritas su dieci sono "poveri intergenerazionali": la povertà si tramanda di padre in figlio. I poveri di "prima generazione" sono il 40,7%. A mostrare la "trappola", per cercare di capire come sbloccare l’ascensore sociale, è l’ultimo rapporto “Pavimenti appiccicosi“, un’indagine qualitativa e quantitativa che prende le mosse dal rapporto nazionale di Caritas Italiana, “L’anello debole“.

Si parte dai numeri: è stata analizzata la condizione di 1.700 beneficiari, tra i 36 e i 56 anni (tutti italiani e non senzatetto) dei centri Caritas delle 10 diocesi lombarde, per poi confrontarla con quella delle loro famiglie di origine. Sotto la lente i titoli di studio: i genitori degli assistiti Caritas in Lombardia hanno livelli formativi molto bassi, tra le madri prevale la licenza elementare (46%), tra i padri la licenza media inferiore (37,3%). C’è chi è analfabeta (4,6% tra le madri, 1,2% tra i padri), ha un diploma di scuola superiore il 9% dei padri e il 3,9% delle madri. Tra queste non si trovano laureate.

"Nel passaggio tra generazioni, non si registra una grande mobilità ascendente - spiega la ricercatrice Meri Salati, di Caritas Ambrosiana –. Tra i figli lombardi prevale la licenza media inferiore, come tra i genitori, anche se con percentuali doppie (65,2%, contro il 37,3% del padre e il 31,7% della madre). Addirittura, si segnala una mobilità discendente rispetto al grado di studio più elevato: solo il 2% dei figli è laureato (i padri sono il 3,9%)". Sono state poi analizzate le professioni.

"In Lombardia il 45,9% dei beneficiari Caritas ha sperimentato una mobilità ascendente rispetto ai padri (i figli si sono collocati su posizioni occupazionali più qualificate), il 19,4% è rimasto allo stesso livello e più di un terzo ha peggiorato la posizione (34,8%). A livello nazionale, la mobilità discendente (42,8%) prevale su quella ascendente". Sul versante della condizione economica, due su tre ritengono di essersi impoveriti rispetto alla famiglia di origine (63%), il 21,3% di vivere in continuità con lo standard dei propri genitori e solo il 15,8% pensa di avere migliorato le proprie possibilità economiche. Come in Italia, con una nota di maggiore pessimismo: "La percezione di impoverimento tra i lombardi è maggiore rispetto al dato italiano (63% rispetto al 55,3%)".

Parallelamente è stata condotta anche un’indagine “qualitativa“, tra il mese di settembre del 2022 e maggio 2023 con quattro focus group e 21 colloqui in profondità condotti tra persone con almeno tre generazioni di povertà, sempre di cittadinanza italiana. Oltre a loro sono stati coinvolti gli stessi volontari Caritas, "consapevoli di quanto sia complicato spezzare la trasmissione di povertà", spiega Vera Pellegrino, sociologa, consulente di Caritas Italiana e curatrice della ricerca insieme a Meri Salati. "C’è una stretta correlazione tra povertà e bassa scolarità, che risulta aver condizionato pesantemente i percorsi di vita degli intervistati – spiega –, sia perché ne ha limitato l’accesso al mondo del lavoro, sia perché ha impedito loro di dotarsi degli strumenti per orientarsi nella complessità contemporanea. Dalle interviste, poi, emerge la rilevanza della questione abitativa: tutte le persone incontrate vivono in una casa popolare, o hanno fatto domanda per averla, o sono alla ricerca di un’abitazione migliore".

Più della metà degli intervistati svolge o ha svolto il ruolo di caregiver. Spiccano anche tanti “working poor“: "Un numero consistente di assistiti pur lavorando non riesce a sostenersi", mentre anche tra chi bussa ai centri Caritas emergono sempre più fatiche e fragilità psicologiche. E si “ereditano“ in molti casi anche le figure degli assistenti sociali. Servono "più scuole e accompagnamento scolastico nelle periferie, più luoghi di confronto e parola, ma anche un processo culturale, una ri-narrazione del sé per scoprire le proprie risorse", sottolinea la sociologa.

"Ci siamo accorti che anche nella regione più ricca d’Italia il problema della povertà come fatica che si tramanda, se non addirittura come destino, è un tema rilevante – conclude don Roberto Trussardi, direttore di Caritas Bergamo e delegato regionale Caritas –. Alle Caritas di Lombardia spetta il compito di fare scelte e avviare progetti che diano risposte concrete al fenomeno. Questo rapporto sottolinea che per spezzare la catena della povertà intergenerazionale i soli aiuti materiali non paiono risolutivi, se non affiancati da accompagnamenti a lungo termine basati su relazioni di fiducia e dall’inserimento attivo delle persone in povertà nelle rispettive comunità. Ciò è fondamentale per superare la sfiducia nel futuro e la convinzione che un riscatto non sia possibile, che spesso attanagliano i poveri, orientandoli a uno stile di vita passivo, basato sull’assistenzialismo".