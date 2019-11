Milanom, 30 novembre 2019 - Sipario alzato sulla 24esima edizione de L'Artigiano in Fiera, in programma dal 30 novembre all'8 dicembre 2019 nei padiglioni di Rho-Fiera, che si trasformerà per nove giorni in una cittadella dell'artigianato mondiale. Cuore pulsante dell'evento gli oltre 3mila artigiani provenienti da oltre 100 Paesi che diventeranno protagonisti con creazioni e prodotti tipici, tutti accomunati dalla manifattura d'eccellenza. Artigianato di qualità ma non solo. I visitatori potranno fare un giro del mondo attraverso le tradizioni gastronomiche, passeggiando nei nove padiglioni. Nella fiera saranno presenti 43 ristoranti e 21 luoghi del gusto dove assaporare le specialità tipiche di ogni angolo del globo. Importante novità di quest'anno nella modalità di accesso alla kermesse. Cosa cambia rispetto agli anni passati? Si entrerà sempre gratuitamente ma sarà necessario registrarsi online per ottenere un pass. La manifestazione è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22.30.

​Ingresso gratis con pass

Importante novità di quest'anno nella modalità di accesso alla kermesse. Cosa cambia rispetto agli anni passati? Si entra sempre gratuitamente ma è necessario registrarsi online per ottenere un pass. Per scaricare il pass gratuito bisogna collegarsi al sito internet della manifestazione, nella sezione dedicata: l'indirizzo a cui collegarsi è pass.artigianoinfiera.it. Per effettuare la registrazione bisogna indicare indirizzo mail, nome, cognome e password di accesso. Una volta compilato il form il pass sarà fornito all'indirizzo mail indicato. Il pass permetterà l'ingresso gratuito per tutti i nove giorni della manifestazione. Il pass gratuito potrà essere stampato su carta ma anche conservato su smartphone o tablet. Una volta effettuata la registrazione sarà sempre possibile recuperare il pass attraverso il proprio account. Il pass è nominale, personale e non cedibile, chi non è in possesso di un indirizzo email può essere registrato anche da conoscenti, amici o parenti. (per maggiori informazioni clicca qui)

L'App

Un nuovo modo di vivere la fiera riparmiando tempo. Una volta scaricata gratuitamente l'App, gli utenti potranno navigare con la mappa interattiva, sapendo sempre dove si trovano e dove possono andare. Sarà anche possibile memorizzare tra i preferiti gli artigiani che si vogliono ritrovare. E localizzare tutti i territori, gli artigiani e i prodotti. Si potranno scoprire i ristoranti e i luoghi del gusto. Ma anche vivere gli eventi e gli spettacoli da tutto il mondo. Inoltre, fornendo qualche indicazione, sarà creata anche una visita personalizzata.

Arrivare usando i treni Trenord

La manifestazione attira a Rho-Fiera migliaia di persone ogni giorno. Da Milano e da tutta la Lombardia (e non solo). Trenord ha potenziato le corse, da e per la manifestazione, e propone biglietti giornalieri speciali per raggiungere in treno l'evento da tutta la Lombardia a prezzi vantaggiosi e con la possibilità di usufruire di sconti su pranzi e cene in alcuni dei ristoranti tipici presenti in Fiera. La manifestazione è raggiungibile con 4 linee regionali - Milano-Domodossola, Milano- Varese, Milano-Arona, Milano-Luino - e 3 linee suburbane: S5 Varese-Treviglio; S6 Novara-Treviglio; S11 Chiasso-Rho. (Per maggiori informazioni clicca qui)

Arrivare da Milano in metropolitana: info su linea e biglietti

Da Milano è possibile arrivare all'Artigiano in Fiera anche utilizzando la linea rossa della metropolitana milanese. Per raggiungere l’Artigiano in fiera da Milano prendete la linea M1 fino al capolinea Rho Fieramilano. Nelle giornate dell’evento viaggiano sulla linea Rossa treni aggiuntivi per facilitare gli spostamenti tra Rho Fiera e il centro di Milano. Per raggiungere Rho Fieramilano da Milano con la linea Rossa serve un biglietto da 2 euro per le zone Mi1-Mi3. Il biglietto si può comprare ai distributori automatici in metropolitana e nelle rivendite autorizzate, o sulla app Atm, pagando con carta di credito o PayPal, oppure inviando un sms al 48444. Se avete già un abbonamento urbano, serve un’integrazione da 1,60€ che potete caricare direttamente sulla vostra tessera. E' possibile fare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con una carta contactless. Basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire. Non serve registrarsi al servizio, neanche la prima volta. Il sistema calcolerà automaticamente la tariffa corretta per il vostro viaggio. Attenzione: sulle linee della rete Trenord non è possibile pagare con carta contactless.

Arrivare da Milano in auto

E' possibile arrivare all'Artigiano in Fiera anche in auto. Autostrada A4 Torino – Venezia uscita Pero – FieraMilano. Tangenziale Ovest direzione nord, uscita FieraMilano. Dall’Autostrada A8/A9 direzione Milano, alla barriera seguire per A4 Venezia, uscita FieraMilano. Strada Statale 33 del Sempione, superata Pero seguire le indicazioni FieraMilano. In Fiera 10mila parcheggi disponibili. Il costo del parcheggio è di 2,50 € all’ora, fino a un massimo giornaliero di 17,00 €, tariffa speciale in occasione di Artigiano in Fiera.

Dall'Italia in auto

Da Sud (Piacenza, Cremona, Lodi, Pavia): autostrade A7 MI-GE e A1 MI-BO, direzione Milano. Prendere la Tangenziale Ovest in direzione nord e seguire le indicazioni FieraMilano. Dall'asse del Sempione (Busto Arsizio, Varese, Como, Chiasso, Svizzera): Autostrade A8 MI-VA e A9 MI-CO in direzione Milano, alla barriera di Milano Nord seguire per A4 Venezia: uscita FieraMilano. Da Lecco e Brianza: Tangenziale Nord direzione Malpensa, prendere la Super Strada 46 Rho-Monza fino all’uscita FieraMilano. Da Bergamo e Brescia: Autostrada A4 TO-VE direzione Torino, uscita Pero-FieraMilano. Da Novara, Torino, Vercelli e Alessandria: Autostrada A4 TO-VE, direzione Venezia, prendere la Tangenziale Ovest e seguire le indicazioni FieraMilano.