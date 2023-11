Artigianato, imprese al femminile. Due week end di mostra-mercato

Villa Casati Stampa apre le porte alle artigiane e alle aziende al femminile, con un doppio appuntamento per scoprire i prodotti più originali, rigorosamente fatti a mano e made in Italy. Domani e domenica e poi ancora nel weekend del 16 e 17 dicembre la dimora storica di piazza Soncino ospiterà DiMarket, una mostra mercato con le creazioni uniche ed esclusive delle realtà che fanno parte dell’associazione ProgettoDI Donne Imprenditrici. Per 4 giorni si potranno trovare borse preziose, decorazioni, maglieria artigianale, accessori e bijoux fatti a mano, prelibatezze culinarie. L’evento è sostenuto dall’amministrazione. "L’obiettivo è trasmettere un senso di solidarietà femminile così forte da affrontare qualunque sfida - spiega la presidente e fondatrice Annamaria Bozzola – per realizzarsi nel lavoro come sinonimo di libertà e indipendenza". La.La.