Arrivano i soldi dal ministero via ai lavori su palazzi e scuole

In arrivo l’efficientamento energetico e il restyling sostenibile per alcuni tra palazzi e plessi scolastici della città. Il ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato al Comune di Bresso poco più di mezzo milione di euro per tre importanti progetti da realizzare nei prossimi mesi: due riguarderanno l’edificio di via Lurani, dove sono ospitati diversi uffici e settori del municipio, mentre il terzo interesserà il plesso scolastico della elementare "Papa Giovanni XXIII" di via Bologna. Nel particolare, nel caratteristico palazzo a "L", tra le vie Marconi e Lurani appunto, l’investimento più significativo sarà la sostituzione del vecchio generatore a caldaia: al suo posto arriverà una modernissima e digitalizzata centrale termica, in grado di riscaldare i tre piani della struttura; la somma messa a disposizione dal governo centrale per questi lavori è di 191mila e 271 euro. L’altro intervento in questo stabile, che un tempo era una scuola, sarà il cosiddetto relamping dei punti luce, con la sostituzione delle attuali lampadine con quelle a led; grazie a questa operazione si otterranno sia l’efficienza energetica sia il risparmio dei consumi.

L’installazione delle luci a led a basso consumo prevede una spesa di 63mila e 217 euro. Infine, all’elementare pubblica di via Bologna le opere previste permetteranno agli scolari di restare al "calduccio" e di eliminare gli spifferi dall’esterno; nei fatti saranno installati nuovi serramenti e nuovi infissi in sostituzione di quelli presenti nei corridoi e nelle aule dell’edificio scolastico. Dei tre finanziamenti statali questo alla "Papa Giovanni XXIII" è il più cospicuo, per un valore di ben 262mila euro.

Giuseppe Nava