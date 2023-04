Arriva l’aumento, lasciare l’auto costa il doppio

"Tariffe vecchie e ormai fuori mercato", raddoppia il costo del parcheggio davanti alla stazione MM. Aumento in vigore dai primi giorni di aprile: da 1 euro a 3 per una giornata (o frazioni) di sosta, da 10 a 20 euro l’abbonamento mensile, da 60 a 120 quello annuale. La notizia è stata formalizzata in consiglio comunale dal sindaco, "comunicare rincari di qualsivoglia tipo non piace a nessuno. Ma gli importi per la sosta a pagamento non venivano adeguati da tempo, le cifre erano assolutamente fuori mercato rispetto a quelle dei parcheggi a striscia blu dei Comuni accanto". Il posteggio, gestito da una società esterna, non è dotato di parchimetri. Biglietti e abbonamenti del "nuovo corso" sono già a disposizione nei bar e nelle rivendite del paese. Non è l’unico aumento primaverile già scritto. Adeguamento anche sul buono mensa, che approda ai 5,45 euro a pasto, con sgravi per secondi figli ma senza distinzione per fasce Isee. Non salti di gioia per l’aumento del posteggio, un centinaio di posti utilizzati soprattutto da pendolari, in buona parte non busseresi. "Abbiamo deciso il raddoppio con delibera di giunta - così Vadori - e sinora non ho sinceramente ricevuto particolari proteste. Le cifre erano oggettivamente basse. Credo che quell’area di sosta sia utilizzata, principalmente, da non residenti.

Naturalmente questo non c’entra: abbiamo deciso di procedere nell’ottica di una revisione generica delle tariffe dei servizi, cui tutti i Comuni, e tutti per gli stessi motivi, stanno ricorrendo". E in effetti uno dei primi commenti preoccupati del caro-parking arriva dal Comune a fianco, Cassina de’ Pecchi, via nota dell’esponente di minoranza Andrea Maggio. "Chi amministra prova a capire quali possano essere le conseguenze di scelte anche al di fuori dei confini comunali. La scelta dell’Amministrazione di centrosinistra di Bussero di raddoppiare il prezzo dei biglietti per il parcheggio davanti alla stazione non stupisce: massacrare i pendolari è lo sport preferito di chi difende a chiacchiere i lavoratori ma non perde l’occasione per aumentare i balzelli.

Monica Autunno