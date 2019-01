Milano, 6 gennaio 2019 - Arrestato dalla polizia. Anzi no: da due cittadini. Non capita spesso che a bloccare un ladro o un rapinatore provvedano i privati e non gli agenti chiamati in soccorso. Capita ancor meno, poi, che un magistrato metta nero su bianco che quell’arresto in flagranza, ufficialmente avvenuto ad opera degli uomini in divisa, in realtà sia stato eseguito proprio da due cittadini. Eppure è il codice penale che prevede questa possibilità piuttosto rara, ed è andata proprio così due giorni fa dopo un furto in un negozio di abbigliamento in zona Loreto: a fare le veci dei poliziotti è stata una coppia di giovani commessi.

I saldi debuttavano ieri, ma evidentemente un peruviano appena 18enne - insieme ad un amico che è riuscito a scappare con il bottino del valore di 200 euro - deve aver pensato di anticipare tutti e procurarsi lo sconto più alto: praticamente gratis. Intorno alle due di pomeriggio i due giovani sono entrati nel negozio Treesse Sport di via Piccinni all’angolo con corso Buenos Aires. E lì, attirati da felpe, tute e scarpe all’ultima moda sportiva, devono aver pensato di poterne approfittare senza che nessuno se ne accorgesse.

Non è andata così. Le manovre dei due ragazzi, che hanno tentato di riempire i loro zainetti senza dare nell’occhio, hanno attirato invece l’attenzione dei commessi oltre a quella degli occhi elettronici delle telecamere interne. E quando gli addetti del negozio sono intervenuti, mentre uno dei ladruncoli è riuscito a darsela a gambe, l’altro «spintonava la commessa per darsi alla fuga», come scrive il pm di turno nel capo di imputazione nei confronti di Jhan Pol L.G.

Non aveva previsto, il balordo, che invece di lasciarlo andare la commessa, aiutata da un suo collega, l’avrebbe placcato rendendolo di fatto inoffensivo. Così quando sono arrivati sul posto gli agenti del commissariato, anche se a verbale hanno descritto l’arresto in flagranza come eseguito da loro, in pratica si sarebbero invece limitati a prendere in consegna il ladro divenuto tecnicamente - a causa della sua reazione considerata violenta - autore di rapina, sia pure impropria.

Nei confronti del giovane delinquente, che ha trascorso la notte tra venerdi e sabato in camera di sicurezza, ieri il magistrato ha chiesto la convalida dell’arresto e i “domiciliari”. Ma ha anche ricostruito la vicenda in modo un po’ diverso dalla versione ufficiale. «Pur formalmente qualificato come arresto in flagranza eseguito dagli agenti della polizia giudiziaria - scrive il pm - dalla narrativa dei fatti risultante dallo stesso verbale di arresto si evince che si è trattato di arresto in flagranza ai sensi dell’art. 383 c.p.p. eseguito da privati, e precisamente dai due commessi del negozio Treesse M.B. e S.T., seguito da tempestiva richiesta di intervento delle forze di polizia sopraggiunte poco dopo per prendere in consegna l’arrestato».