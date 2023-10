Moglie e suocera di Soumahoro arrestate, nelle carte l’incontro con Sala (che smentisce) e Majorino

Milano – Si fa riferimento a un eventuale incontro tra Liliane Murekatete e il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'allora europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino nell'ordinanza di 152 pagine con cui il gip di Latina, Giuseppe Molfese, ha disposto gli arresti domiciliari per la suocera e la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro.

Nuovi sbocchi per la cooperativa

La Murekatete – scrive il gip – “Organizza per lei (e chiede la prenotazione dei relativi biglietti) incontri istituzionali finalizzati a trovare nuovi sbocchi lavorativi per la cooperativa (si veda riferimento all'incontro a Milano con il sindaco Sala e il deputato europeo Majorino)".

L’email e la trasferta a Milano

L’ordinanza menziona anche un’e-mail del 21 novembre 2019 con oggetto "Trasferta Milano presidente Liliane Murekatete”, "con la quale - si legge ancora nell’ordinanza - la stessa comunica che avrà incontri con ‘vari mondi di Milano’, confermando così anche le funzioni di rappresentanza nei confronti dei terzi che la stessa aveva".

La smentita di Sala

Il sindaco Sala smentisce che ci sia stato "alcun contatto" con Liliane Murekatete; mentre Pierfrancesco Majorino, oggi capogruppo Pd al Consiglio regionale della Lombardia, in una nota precisa di aver "ricevuto il 16 ottobre 2019 a Bruxelles la signora Marie Therese Mukamitsindo (la suocera di Soumahoro, ndr), la quale mi aveva chiesto un appuntamento per illustrarmi le attività promosse dalla sua organizzazione e per parlarmi del sistema di accoglienza italiano.

La spiegazione di Majorino

Si è trattato di un incontro, come in questi anni ne ho avuti a centinaia, che avevo raccontato sui social. Ho invece conosciuto la signora Liliane Murekatete nello stesso periodo – a fine novembre 2019 – a Milano in occasione di un'iniziativa da me organizzata ove accompagnava il marito. In quel frangente ci scambiammo parole di circostanza. A queste due occasioni non ne sono seguite altre'', assicura Majorino.