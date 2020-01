Magenta (Milano), 22 gennaio 2020 - Due 25enni albanesi e una 26enne romena sono stati arrestati la notte scorsa nell'ambito di un servizio coordinato per la prevenzione di furti in abitazione nei comuni di Magenta, Corbetta e Robecco. Stando a quanto riferito i tre avevano cercato di introdursi all'interno dell'abitazione di un'anziana a Magenta, ma l'arrivo dei carabinieri li ha spinti a tentare la fuga, a bordo di una Seat Ibiza, conclusasi poi con il loro arresto. Una successiva perquisizione del mezzo e del loro domicilio, ha permesso di sequestrare numerosi arnesi da scasso, un taser, una pistola giocattolo priva di tappo rosso, insieme a otto orologi, alcuni monili in oro e 350 euro in contanti provento di furto. I tre verranno processati per direttissima.

