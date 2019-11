Milano, 19 novembre 2019 - La Squadra mobile di Milano sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due imprenditori italiani e di un dirigente pubblico accusati di corruzione nell'ambito delle commesse di facchinaggio assegnate alle cooperative attive all'interno dell'Ortomercato di Milano.

Le indagini sono partite da una denuncia che ha consentito di svelare un sistema di corruzioni radicato, in termini di denaro e regalie, messo in piedi dagli amministratori occulti di un consorzio concessionario di servizio in cambio di un trattamento privilegiato in "totale violazione delle normative in materia di evidenza pubblica e di concorrenza".