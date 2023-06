Arresti e perquisizioni a Rogoredo, 50enne evaso e marocchino con precedenti

Viavai di sbandati, pusher e tossici nella zona di Rogoredo sono ancora realtà. Ma resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine che perlustrano l’area giorno e notte. Giovedì alle 7.30 è stato arrestato un tunisino di 50 anni che è stato notato dagli agenti del commissariato Mecenate per i suoi “atteggiamenti sospetti“: camminava avanti e indietro, cercando poi di allontanarsi una volta avvistate le divise. Da un controllo è emerso che era evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e già indagato per evasione, è stato arrestato.

Alle 16 è invece intervenuta una Volante dell’Upg (Ufficio prevenzione generale) nella zona boschiva di via Orwell, vicino ai binari della ferrovia, controllando un marocchino di 26 anni senza fissa dimora e con precedenti, gravato da un provvedimento di custodia cautelare per stupefacenti. Così è stato accompagnato in carcere.

M.V.