Milano - I poliziotti del commissariato Lorenteggio hanno arrestato per spaccio a Milano un 35enne milanese, sorpreso con nove etti di marijuana e 50 grammi di hashish. Lo ha riferito la questura meneghina, spiegando che ieri gli agenti hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione di via Pastonchi su delega della procura di Oristano nell'ambito di un'inchiesta per frode. Mentre la perquisizione era in corso, il 35enne è uscito velocemente sul balcone e ha lanciato nel vuoto due sacchetti che sono finiti in cortile dove sono stati recuperati dagli agenti che tenevano d'occhio l'uomo.

Oltre agli stupefacenti, nei sacchetti c'erano anche un bilancino di precisione e un fogliettino manoscritto con la contabilità dello spaccio. Nel corso di un'altra attività, nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato Lambrate hanno arrestato a Brugherio (Monza) un 25enne trovato in possesso di oltre 5,2 chili di marijuana e due etti di hashish. Dopo una serie di pedinamenti, il 25enne è stato fermato per un controllo nei box interrati di uno stabile in via Ghirlanda dove era entrato a bordo di un'auto. Nel bagagliaio trasportava un borsone con l'erba divisa in cinque buste sottovuoto. Nella successiva perquisizione della sua abitazione e di un altro box, gli agenti hanno recuperato altri 56 grammi di marijuana, il "fumo", 20mila euro in contanti e due telefoni cellulari criptati, utilizzati solitamente da organizzazioni criminali che trafficano ingenti quantitativi di droga. Il giovane è stato recluso nella casa circondariale di Monza.