Arrestato pregiudicato a Cinisello Balsamo, beveva e guidava, scattano le manette

Sono scattate le manette per un noto pregiudicato, D.G., classe 1976, dopo che l’Ufficio di sorveglianza di Milano ha deciso di sospendere la misura dell’affidamento in prova che era scattata per reati legati allo spaccio di droga. Nonostante godesse dei benefici di legge, il malvivente ha continuato a commettere illeciti durante tutti questi mesi. L’ultimo episodio ha visto il pusher di lungo corso rendersi responsabile di un incidente stradale. Dai controlli è poi risultato che lo spacciatore si fosse messo al volante dopo aver bevuto alcolici, causando così il sinistro. Con la contestazione dell’incidente e della guida in stato di ebbrezza, la sua posizione si è quindi aggravata con la reclusione. Il 47enne è stato così arrestato dagli agenti del commissariato di Cinisello e si trova al carcere di Monza. La.La.