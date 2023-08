Arrestato a Milano per spaccio di hashish ai Bastioni di Porta Venezia

Spacciava droga a pochi passi dai Bastioni di Porta Venezia, in pieno giorno, noncurante del viavai di cittadini e turisti all’orario dell’aperitivo. Un 31enne marocchino, irregolare sul territorio italiano e con precedenti, è stato arrestato ieri dalla polizia, intorno alle 18.30, dopo essere stato scoperto mentre cedeva un grammo e mezzo di sostanza in cambio di 10 euro. Stava porgendo una dose di hashish a un acquirente, infatti, quando è stato notato dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia, che sono immediatamente intervenuti e hanno proceduto con l’identificazione.

Una volta bloccato, il pusher è risultato essere in possesso di altri 80 grammi sempre di hascisc e per lui sono scattate le manette.

Soltanto due ore più tardi, poi, la Polmetro è intervenuta alla fermata della metropolitana di Famagosta, sulla linea verde, dove per lo stesso reato è stato arrestato un italiano di 20 anni, a sua volta con precedenti per spaccio. Anche in questo caso, il giovane è stato trovato con addosso diverse dosi di stupefacenti, tra cui 16 grammi di hascisc e un grammo di cocaina suddiviso in quattro dosi, probabilmente già pronte ad essere vendute. In seguito a un’ulteriore perquisizione, tra l’altro, è emerso che il 20enne aveva con sé anche altri 7 grammi di cocaina. Gli agenti della Polmetro, quindi, lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Fed.Za.