Corso Como, rapinano un Rolex da 40mila euro: arrestati tre quindicenni

Milano – Doppio colpo di una baby gang nella zona di corso Como. La polizia ha arrestato questa notte, fra mercoledì 29 e giovedì 30 marzo, tre quindicenni, nati in Italia da genitori di origine nordafricana e residenti a Trento: portati al Beccaria, sono accusati di una rapina andata in scena alle 2, ma il sospetto è che siano stati protagonisti anche di un altro raid avvenuto circa quattro ore prima.

Fuga con il Rolex

Partiamo dal secondo blitz in ordine di tempo. A chiamare il 112 è stato un trentaseienne cinese, che ha riferito di essere stato accerchiato da tre ragazzini all'angolo tra viale Pasubio e piazza XXV Aprile e di essere stato derubato di un Rolex Daytona da 40mila euro e di un i-Phone 14. Gli agenti delle Volanti sono riusciti a bloccare i tre, anche se il bottino non è stato recuperato; con ogni probabilità, l'orologio e il cellulare sono stati affidati a un quarto ragazzo ancora ricercato.

Il sospetto

Nelle tasche, uno dei quindicenni aveva un paio di auricolari Airpods, uno smartphone e 50 euro in contanti, rubati alle 22.30 della sera precedente a un uomo all'angolo tra viale don Sturzo e via d'Azeglio. Per questo, il minorenne è stato anche denunciato per ricettazione.