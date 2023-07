Arrestati a Milano due borseggiatori, la poliziotta ferita nell'inseguimento

Il primo si accoda al passeggero che sta salendo le scale del metrò a Monte Napoleone, infila la mano nella tasca dei pantaloni e sfila il portafogli senza che la vittima si accorga di nulla. Il complice lo segue a brevissima distanza per fare da palo e intervenire in caso di necessità. La scena è stata ripresa dalle telecamere della fermata della M3 il 26 giugno: i due protagonisti, romeni di 19 e 33 anni, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. Subito dopo il colpo, alle 10, i borseggiatori sono scappati dall’uscita di via dei Giardini, ma sono stati intercettati da una poliziotta dell’Antiborseggi della Squadra mobile.

L’agente ha fermato uno scooter e si è fatta dare un passaggio per inseguire il meno giovane dei fuggitivi, bloccandolo in via Fatebenefratelli, a due passi dalla Questura. Nella colluttazione, la poliziotta ha rimediato la lussazione del mignolo della mano destra, con una prognosi di 25 giorni; per questo, il trentatreenne è stato ammanettato anche per lesioni aggravate. Nel frattempo, i colleghi, coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Michele Scarola, hanno bloccato il complice. I due avevano addosso i 450 euro rubati all’uomo, un sessantacinquenne italiano di professione commercialista. Nei primi sei mesi dell’anno, gli specialisti della Mobile hanno arrestato 85 persone per furti con destrezza.

N.P.