Milano, 13 novembre 2019 - Ha ventisei anni e ventiquattro anni da scontare. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato alla stazione Centrale di Milano una rom croata, che deve scontare un cumulo pene di 24 anni, 9 mesi e 17 giorni. Il provvedimento fa riferimento ad una dozzina di condanne per furto passate in giudicato negli ultimi due anni. Gli agenti l'hanno sorpresa durante un normale servizio di pattuglia nelle vicinanze di un binario ed essendo una "frequentatrice abituale" della stazione l'hanno accompagnata negli uffici della Polfer dove è emerso che era ricercata dal 5 novembre scorso in seguito alla sentenza emessa dal tribunale del capoluogo lombardo. Dopo i controlli di rito, è stata quindi arrestata e accompagnata a San Vittore.

